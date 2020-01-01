عودة إقلاع الرحلات الدولية من مبنى الركاب رقم 2 بمطار هانيدا بعد توقف دام 3 سنوات

أعلنت شركة طيران "أول نيبون ايروايز" اليابانية، اليوم الأربعاء، عن عودة إقلاع الرحلات الدولية من مبنى الركاب رقم 2 بمطار "هانيدا" في طوكيو، بعد إغلاق دام أكثر من 3 سنوات بسبب جائحة كوفيد-19.



ولا تزال العمليات محدودة بين الساعة 5 صباحا و1:30 بعد الظهر، حيث تستخدم شركة طيران "أول نيبون ايروايز" اليابانية "أيه إن أيه" مبنى الركاب لرحلات المغادرة إلى لندن وشنغهاي وهونج كونج وتايبيه، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.



واستقبل موظفو شركة طيران "أول نيبون ايروايز"، الركاب في الساعة 5 صباحا في ردهة المغادرة قبل أن يشكل المسافرون صفوفا عند مكاتب تسجيل الوصول.



وقال رئيس شركة طيران "أول نيبون ايروايز"، شينيتشي إينو: "استأنفنا أخيرا العمليات هنا مع خروجنا من جائحة كوفيد-19، ونشهد تعافيا واضحا في الطلب على الرحلات الجوية الدولية".



وتم استخدام مبنى الركاب رقم 2 فقط كمحطة للرحلات الجوية المحلية حتى تم افتتاح المرافق الجديدة في 29 مارس 2020، بسبب زيادة حركة السياحة الوافدة إلى المطار والطلب على السفر إلى الخارج من المقيمين في اليابان