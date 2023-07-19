 الخارجية الباكستانية: وزير الخارجية الأوكراني سيقوم بزيارة رسمية إلى باكستان غدا وبعد غد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الباكستانية: وزير الخارجية الأوكراني سيقوم بزيارة رسمية إلى باكستان غدا وبعد غد

د ب ا
نشر في: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 4:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 يوليه 2023 - 4:20 م

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، سيقوم بزيارة رسمية إلى باكستان غدا الخميس وبعد غد الجمعة.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان"، بأن كوليبا سيقوم خلال زيارته بزيارة رئيس الوزراء، وإجراء محادثات مفصلة مع وزير الخارجية، بيلاوال بوتو زرداري.

جدير بالذكر، أن باكستان وأوكرانيا تربطهما علاقات وثيقة وودية، ولاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والتعليم العالي.

ومن المتوقع أن تسهم الزيارة في زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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