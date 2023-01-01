إصابة شخص في حادث انقلاب موتوسيكل بكرداسة

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أصيب شخص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" أعلى شارع مسجد بلال بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمدرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصاب بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير دراجة نارية "موتوسيكل" اختلت بيد السائق عجلة القيادة، مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل، ونتج عن الحادث إصابة السائق، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.