الصين: السفر من وإلى البلاد لم يعد إلى مستويات ما قبل الجائحة

ذكر تقرير إعلامي اليوم الأربعاء، نقلا عن إحصائيات هيئة الهجرة أن السفر من الصين وإليها، لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة.



وذكرت صحيفة "بيبولز ديلي" الحكومية أنه كان هناك حوالي 168 مليون عملية دخول إلى الصين والخروج منها، في النصف الأول من هذا العام.



ويمثل هذا زيادة بواقع حوالي 170%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. غير أنه يمثل أيضا 8ر48% فقط، من مستوى ما قبل تفشي جائحة كوفيد-19 .



وكانت الحكومة الصينية قد أغلقت البلاد، إلى حد كبير، عندما ظهر فيروس كورونا أولا، حيث أوقفت الكثير من أنواع التأشيرات.



ويمكن للأشخاص دخول البلاد فقط، بعد قضاء عدة أسابيع في حجر صحي فندقي.



وكانت الصين قد فتحت حدودها مرة أخرى في أوائل يناير الماضي.