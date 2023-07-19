محافظة مطروح: استقبال 7 طائرات شارتر بمطار مرسى مطروح الدولي

قال اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، إن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل أمس 7 طائرات شارتر قادمة من إيطاليا ليصل إجمالي عدد الرحلات منذ بداية الموسم السياحي في نهاية مايو الماضي إلى 104 طائرات شارتر بمطاري مرسى مطروح والعلمين.

وأوضح محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، أن مطار مرسى مطروح استقبل 81 طائرة شارتر من إيطاليا، والتشيك، وسلوفاكيا، وصربيا، بينما استقبل مطار العلمين الدولي 23 طائرة سياحية من كازاخستان والتشيك، مع بداية موسم الصيف السياحي هذا العام مع الإقبال السياحي الكبير على المحافظة.

وأشار إلى أنه تم استقبالهم بالورود والبروشورات السياحية والهدايا التذكارية، من خلال الإدارة العامة للسياحة، ومكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، مع الترحيب بضيوف مطروح.