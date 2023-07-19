إعلام عبري: نتنياهو يبحث مع وزير دفاعه احتجاجات جيش الاحتلال

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، محادثات مهمة مع وزير الدفاع يوآف جالانت، لبحث أزمة الاحتجاجات في صفوف جيش الاحتلال.

وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، إن نتنياهو بحث مع جالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي، تفشي موجة الاحتجاجات في صفوف الضباط والجنود في وحدات الاحتياط الإسرائيلية بسبب التعديلات القضائية التي يحاول نتنياهو تمريرها.

بحسب الصحيفة، قدّم جالانت رؤية أو تصورا بشأن الوضع الأمني وقدرات الجيش الإسرائيلي في هذه الفترة، وذلك على خلفية الاحتجاجات القوية للمئات من الضباط والجنود، اعتراضا على التعديلات القضائية في البلاد، والتي يحاول، ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي تمريرها.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن مئات المتطوعين من جنود وضباط الاحتياط يودون التوقيع على مستند، يعلنون من خلاله أنهم لن يمتثلوا إلى الخدمة العسكرية التطوعية.

وكان نحو161 ضابطا في قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، عملوا ضباطا في غرف القيادة والتحكم، قد أعلنوا أنهم سيتوقفون فعليا عن الخدمة، في وقت يدور الحديث فيه حاليا عن 4000 ضابط احتياط أعلنوا أنهم سيتوقفون عن التطوع في الخدمة العسكرية اعتراضا على التعديلات التي توصف بأنهل تغل يد القضاء.