شيكابالا ينتقم من إمام عاشور بطريقته الخاصة

قام محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك، بإلغاء متابعة إمام عاشور المنتقل حديثا إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان إمام عاشور قد لعب في صفوف الزمالك، الغريم التقليدي للأهلي، قبل انتقاله إلى الدوري الدنماركي في صفقة بلغت 2.6 مليون دولار.



وحرص شيكابالا على إلغاء متابعة إمام عاشور عبر موقع تبادل الصور انستجرام، عقب قيام الأهلي بالإعلان عن التعاقد معه، كما قام بحذف صورة خاصة له مع عاشور، تعبيرا عن غضبه من تصرف اللاعب.



وأعلن الأهلي تعاقده مع عاشور لمدة خمس مواسم، بعد إتمام الاتفاق مع ميتلاند الدنماركي.