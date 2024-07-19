إسرائيل: رصد إطلاق 60 صاروخا من لبنان تجاه الشمال

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أعلن إعلام إسرائيلي، الجمعة، رصد إطلاق 60 صاروخا من لبنان تجاه بلدات شمالي إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار لساعات بشكل متواصل في العديد من البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "تم رصد إطلاق 60 صاروخا من لبنان منذ ساعات الصباح".

وذكرت أن صفارات الإنذار دوت في العديد من البلدات في منطقة الجليل الغربي.

وتحدثت القناة عن سقوط صاروخين في بلدة "المطلة" القريبة من الحدود اللبنانية، دون مزيد من التفاصيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أشار في ساعات الصباح إلى اعتراض مسيّرة تسللت من الحدود اللبنانية.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب و"حزب الله"، على وقع حرب غزة، ما يثير مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الجانبين تلوح لها تل أبيب باستمرار.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله" مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.