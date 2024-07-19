وفاة زعيم الحزب الشيوعي القوي نجوين فو ترونج في فيتنام عن عمر 80 عاما

أعلنت حكومة فيتنام وفاة نجوين فو ترونج، القائد القوي بالحزب الشيوعي في البلاد، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد معاناته من اعتلال صحته، بما في ذلك سكتات دماغية.

وجاء في البيان أن ترونج توفي "بسبب الشيخوخة ومرض خطير" في المستشفى العسكري المركزي 108، في هانوي اليوم الجمعة.

يذكر أن ترونج، رئيس النظام السياسي المكون من حزب واحد في فيتنام، كان يرأس الحزب الشيوعي منذ عام 2011 .

وانتشرت شائعات حول تدهور صحته منذ أيام. ونادرا ما كان يتم مشاهدته في الأماكن العامة هذا العام، منذ تعرضه لمشكلة صحية في يناير الماضي.

وشوهد آخر مرة في الأماكن العامة في 20 يونيو الماضي، بينما كان يجري محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارة رسمية إلى فيتنام.

وكان حكمه كأمين عام هو الأطول ، منذ أن تولى لي دوان السلطة، في أعقاب وفاة الزعيم الثوري، هو تشي منه في عام 1969 مما جعله واحدا من أقوى السياسيين في فيتنام على مدار عقود. يذكر أن فيتنام يقودها رسميا أربع شخصيات رئيسية : الأمين العام والرئيس ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية.

وكان الحزب قد أعلن أمس الخميس أن ترونج يحتاج إلى تركيز على علاج طبي وأن الرئيس تو لام سيتولى مهامه الحزبية. وتعرض ترونج إلى عدة سكتات دماغية منذ عام 2019.