ميدو يهاجم مدرب بروكسي بسبب الزمالك

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، تصريحات مدرب بروكسي عقب الخسارة أمام الزمالك في دور الـ32 بكأس مصر بنتيجة 5-2.

خرج مدرب بروكسي في تصريحات صحفية عقب المباراة بأن دونجا لاعب الزمالك لا يحق له المشاركة في المباراة، وبالتالي هناك خطأ قانوني في مشاركته، وهو ما نفاه اتحاد الكرة لاحقا.

قال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" واحدة من الأساليب الحديثة للشوشرة على فوز أي نادي هو إطلاق الأكاذيب بعدم أحقية لاعب أو إثنين بحجة ايقافهم!!".

أضاف ميدو:" شوفنا ده مع فيستون ماييلي لاعب بيراميدز أمام الاتحاد السكندري واخيرًا دونجا لاعب الزمالك في مباراة الأمس!!".

أتم ميدو:" الغريب ان المسؤولين في الأندية والمدربين بيطلعوا يرددوا الكلام ده بعد المباريات في الإعلام بكل ثقة بدلا من الإجابه عن سبب الهزيمة!!".