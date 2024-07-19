حزب الله اللبناني يعلن استمرار استهدافه مواقع إسرائيلية بالصواريخ وقذائف المدفعية

واصل حزب الله اللبناني اليوم الجمعة استهداف مواقع إسرائيلية عديدة، "دعما للشعب الفلسطيني، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".

وقال الحزب في بيانات منفصلة، إن عناصره استهدفوا ثكنة "يفتاح" الإسرائيلية بصاروخ "جهاد"، و"أصابوها إصابة مباشرة"، و مستعمرة "أبيريم" الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا وموقع "رويسات العلم" الإسرائيلي بصاروخ "وابل" الثقيل.

كما أعلن الحزب عن استهداف عناصره جنوداً إسرائيليين في محيط ثكنة "‏راميم" الإسرائيلية بصاروخ بركان، وموقع "المطلة" الإسرائيلي بقذائف ‏المدفعية. كما استهدفوا مرابض مدفعية إسرائيلية في "خربة ماعر" بصواريخ ‏الكاتيوشا والفلق.

واستهدف عناصر الحزب مستعمرة "نيفيه زيف" الإسرائيلية ‏بصواريخ الكاتيوشا، ومستعمرة "المنارة" الإسرائيلية ‌‏بالأسلحة المناسبة، و "موقع المرج" الإسرائيلي بقذائف ‏المدفعية.

كما أعلن الحزب عن استهداف،منظومة فنيّة في موقع "العبّاد" الإسرائيلي بمسيّرة ‏هجوميّة انقضاضيّة و موقع "رويسة القرن" الإسرائيلي ‏في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية، وموقع "السمّاقة" الإسرائيلي في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية، ومرابض مدفعية إسرائيلية شمال مستوطنة "عين يعقوب" الإسرائيلية، بواسطة مدافع الميدان، وموقع "المالكية" الإسرائيلي بقذائف ‏المدفعيّة.

وكانت السرايا اللبنانية‎ ‎للمقاومة قد أعلنت في بيان أن عناصرها استهدفوا صباح اليوم الجمعة موقع "الراهب" الإسرائيلي بالصواريخ وقذائف المدفعية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مساء اليوم بلدة "عيترون" الجنوبية وأطراف بلدة "راشيا الفخار" في جنوب لبنان.، بحسب ما أعلن مراسل قناة " المنار " المحلية التابعة لـ "حزب الله".

كما وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم وسط بلدة "حولا" و"وادي البياض" عند أطراف البلدة من جهتها الجنوبية في جنوب لبنان، كما قصفت حرج بلدة "مركبا" الجنوبية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.