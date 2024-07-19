جمهوريون يرتدون ضمادات أذن للتضامن مع ترامب بعد تعرضه لمحاولة اغتيال

نشرت شبكة CNN الأمريكية مجموعة صور للمواطنين الجمهوريين المشاركين في أحدث مؤتمر دعائي لترامب وهم يرتدون ضمادات بيضاء على آذانهم تضامنًا مع ترامب بعد تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة هذا الأسبوع.

وقال جو نيجليا، وهو مندوب حملة ترامب الرئاسية من تيمبي بولاية أريزونا، لقناة فوكس نيوز يوم الثلاثاء إنه توصل إلى فكرة صنع ضمادة أذنه بنفسه بعد أن تأثر بوصول ترامب إلى المؤتمر الوطني الجمهوري يوم الاثنين وهو يرتديها، في أول ظهور علني له منذ محاولة اغتياله في تجمع حاشد في بنسلفانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال نيجليا لشبكة CBS نيوز يوم الثلاثاء إن الضمادات المزيفة أصبحت بسرعة "أحدث صيحات الموضة" في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري. وقال: "سيرتدي الجميع في العالم هذه الضمادات قريبًا جدًا. أنا أضع معايير جديدة للموضة هنا".

وقال راي مايكلز، وهو مندوب آخر من ولاية أريزونا، لوكالة أسوشيتد برس يوم الأربعاء: "لقد أدركنا أن هذه كانت مأساة لم يكن ينبغي أن تحدث أبدًا، ونريد أن يعرف ترامب أننا نشاركه هذا الألم".

وقال مندوب تكساس جاكسون كاربنتر لصحيفة واشنطن بوست: "نحن بحاجة إلى رمز يشير إلى أن العنف السياسي غير مقبول في أمريكا".

وبينما قُتل مؤيد ترامب كوري كومبيراتوري ومطلق النار توماس ماثيو كروكس في موقع إطلاق النار يوم السبت وأصيب اثنان آخران من المشاركين في التجمع، نجا ترامب نفسه دون أن يصاب بأذى إلى حد كبير، باستثناء جزء صغير من أذنه.

وبحسب الطبيب السابق للبيت الأبيض والنائب روني جاكسون، الذي فحص جرح ترامب وعالجه، فإن الرصاصة أزالت الجزء العلوي من أذنه قليلاً، فيما وصف إريك ترامب، نجل الرئيس السابق، والده بأن الجاني كان على بعد ملليمترات من إنهاء حياته وقال إن ترامب كان يتعامل مع "أعظم ألم في الأذن عانى منه على الإطلاق".