شعبة الخضروات تحذر من زيادة تصدير البطاطس: الفجوة الحالية ستستمر 5 أشهر

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إنه لا يوجد أزمة أو ندرة في أي منتج بالأسواق، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار البطاطس يرجع إلى نقص التقاوي هذا العام وانخفاض المساحات المزروعة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس، أن الشعبة تواصلت مع مسئولي وزارة الزراعة وخاطبت الوزارة منذ نوفمبر الماضي، بشأن مشكلة نقص التقاوي، موضحا أن الكميات المستوردة من التقاوي هذا العام أقل من المعتاد.

وتابع أن نقص كميات التقاوي أدت إلى انخفاض المساحات المزروعة، قائلا: «بنهاية شهر يونيو تدخل كل البطاطس الثلاجات، وسبق أن حذرنا من قلة المعروض، ووجود فجوة في المعروض وبعض التخزين».

ونوه أن «الفجوة الحالية ستستمر لمدة 5 أشهر حتى موسم الحصاد الشتوي في نوفمبر المقبل»، موضحا أن المخزون الحالي يكفي لكن زيادة التصدير ستؤدي إلى مشكلة كبيرة في السوق المحلي ومن ثم ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن كميات البطاطس الحالية في يد بعض كبار المنتجين والمصدرين وليست في يد الفلاح.

وطالب بضرورة تنظيم عملية التصدير، قائلا: «المخزون الموجود في المخازن سيكفينا لكن لو مدينا أيدينا عليه بزيادة التصدير سنكون أمام مشكلة كبيرة جدًا في السوق المحلي، وستؤدي إلى عدم الاستقرار وسيكون لدينا تحركات سعرية في حال زيادة التصدير بأكثر من المعتاد، نحن نحذر وننذر يجب علينا تنظيم الحالة التصديرية».

وأشار إلى تراجع أسعار المانجا هذا الموسم بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي أدت إلى نضوج مبكر للفاكهة، بالإضافة إلى توفر كميات كبيرة من الإنتاج في محافظة أسوان.