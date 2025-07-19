سانا: الاشتباكات في السويداء لا تزال مستمرة حتى الآن بين عشائر البدو ومجموعات مسلحة

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن اشتباكات لا تزال مستمرة حتى الآن بين عشائر البدو ومجموعات مسلحة بمدينة السويداء، في وقت بدأت قوات الأمن الداخلي السوري الانتشار في محيط المحافظة استعداداً للدخول إلى المدينة لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار.

وأشارت الوكالة إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى الآن بين عشائر البدو ومجموعات مسلحة داخل مدينة السويداء.

وكانت الرئاسة السورية أعلنت اليوم عن وقف شامل وفوري لإطلاق النار، داعيةً جميع الأطراف للالتزام به.

وأعلن تجمع عشائر الجنوب اليوم وقفاً فورياً وشاملاً لكل الأعمال العسكرية، والالتزام التام بذلك استجابةً لقرار رئاسة الجمهورية بالوقف الشامل لإطلاق النار، وانطلاقاً من حرصه على حقن الدماء، وبُعده عن منطق الفتنة والاقتتال.

وبدأت قوات الأمن الداخلي السوري ظهر اليوم بالانتشار في محيط محافظة السويداء استعداداً للدخول إلى المدينة لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، والحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وكانت عشائر البدو ومجموعات مسلحة في محافظة السويداء اشتبكت خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا.