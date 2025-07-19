بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، مع وفد من رجال الأعمال السعوديين، آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة في مجالات متعددة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الرئيس الشرع استقبل الوفد السعودي في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، برئاسة كل من عضو الهيئة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية محمد أبو نيان، وعضو مجلس الإدارة في البنك السعودي البريطاني سليمان المهيدب.

وقالت: "جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكات في مجالات مختلفة".

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد أواخر 2024، تجرى الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهودا مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة.

وفي 11 يوليو الجاري، زار وفد سعودي مطار دمشق الدولي لبحث فرص الاستثمار في قطاع الطيران المدني، حيث أجرى "اجتماعات مكثفة" مع الجانب السوري.

وترأس الوفد حينها أيمن أبو عباة، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، وضم ممثلين عن شركتي "مطارات القابضة" و"نيرا"، ضمن تحضيرات لزيارة مرتقبة على مستوى وزاري من الجانب السعودي، بحسب "سانا".

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قد زار دمشق في مايو الماضي، في زيارة رسمية جرت خلالها محادثات مع الرئيس الشرع ركزت على دعم الاقتصاد السوري.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير 2025، تعيين الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.