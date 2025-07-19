عائلات الأسرى: نتنياهو جعلنا نترجى ترامب لإنجاز صفقة ووقف الحرب

شنت عائلات الأسرى الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، هجوما على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ودعته إلى الكف عن التسبب في انهيار المفاوضات وإعادة الأسرى ووقف حرب غزة.

وأكدت العائلات، في بيان ألقوه عند بوابة بيغن بتل أبيب، أن "وقف الحرب هو السبيل الوحيد لإعادة أبنائنا، والرئيس ترامب يدرك ذلك ونتنياهو يتهرب منه".

وناشدت العائلات رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أحضر اتفاقا شاملا وقم بإنهاء الحرب! نرى الضغط الذي يمارسه ترامب للتوصل إلى اتفاق شامل وإنهاء الحرب- إنه يفهم ما يرفض الناس هنا فهمه: نهاية الحرب فقط هي التي ستضمن عودة الجميع. العودة إلى الحرب ستقتل ماتان شيلي وتقتل جميع المختطفين وتجعل القتلى يختفون إلى الأبد. لا تدع المحادثات تنهار، أعطوا تفويضا كاملا لفريق التفاوض لإنهاء الحرب".

وأضافوا "على نتنياهو ألا يسمح بانهيار مفاوضات الدوحة، وأن يمنح فريقه تفويضا بإنهاء الحرب".

وأشاروا إلى أن "على نتنياهو أن يكف عن تسييس قضية الأسرى وعليه تجاهل سموتريتش وبن غفير".

وقالوا: "نتنياهو جعلنا نترجى الرئيس ترامب لإنجاز صفقةٍ ووقف الحرب".