 تحطم شاحنة وقود وسقوطها فى مياه رافد نهري في واشنطن - بوابة الشروق
السبت 19 يوليه 2025 1:57 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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تحطم شاحنة وقود وسقوطها فى مياه رافد نهري في واشنطن

نيويورك - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: السبت 19 يوليه 2025 - 11:01 ص | آخر تحديث: السبت 19 يوليه 2025 - 11:02 ص

تحطمت شاحنة وقود وسقطت في جدول مائي في شبه جزيرة أولمبيك بواشنطن، أمس الجمعة، مما أدى إلى تسرب الوقود في أحد روافد نهر.

وقال متحدث باسم مكتب الحاكم بوب فيرجسون إن تسرب النفط في إنديان كريك كان نتيجة حادث على الطريق السريع الأمريكي 101 ولم يتضح سببه على الفور.

وتبلغ حمولة الشاحنة 6000 جالون من الديزل و4000 جالون من البنزين، ولم يتم التعرف على الكميات التي تسربت نتيجة الحادث إلى مياه النهر، طبقا لما ذكره مكتب الحاكم.

وأضاف مكتب الحاكم في بيان مساء أمس الجمعة أن فرق العمل تعمل على احتواء الوقود المتسرب من الشاحنة.

وتظهر صور نشرتها وزارة النقل في ولاية واشنطن على فيسبوك الشاحنة مقلوبة في الجدول، بينما تحيط سيارات الطوارئ بالمكان.

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