بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، مشاهد من استهداف جنود وآليات الاحتلال في مدينة جباليا شمال غزة، وذلك ضمن سلسلة عمليات «حجارة داود».

وأشارت إلى أن عناصرها أوقعوا قوة إسرائيلية بتاريخ 23 يونيو 2025 في كمين، وأجهزوا على 3 جنود من مسافة صفر شرق مدينة جباليا.

وذكرت أن عناصرها أغاروا على تجمع لجنود وآليات الاحتلال بتاريخ 12 يوليو، مستهدفين آلية من نوع «ميركافا» بقذيفة «تاندوم 85»، واستهدفوا الآلية الثانية بعبوة برق شديدة الانفجار بطريقة العمل الفدائي في منطقة العمري وسط جباليا.

وقال أحد عناصر القسام في مقطع الفيديو: «اليوم إن شاء الله هو اليوم المنتظر، الذي نعد له ونعد لهذا الجيش المهزوم الهزيل أصنافًا من العذاب، الجيش برا البيت بينا وبينه دار واحدة، والله والله والله إلا نمرمطهمم».

وسمعت أصوات قصف الاحتلال الكثيف في المنطقة، ليضيف العنصر: «بيتشطروا على المدنيين، تعالوا اتشطروا علينا، إحنا الأبطال، أبطال هذا الدين العظيم، حاشا أن تهزم أمة نبيها محمد».

وتضمنت اللقطات تقدم العناصر نحو الأهداف، ثم استهداف الآلية الأولى بقذيفة تاندوم 85، وتقدم أحد العناصر بعبوة العمل الفدائي.

كما وثق مقطع الفيديو لحظة الإجهاز على 3 جنود تابعين للاحتلال من المسافة صفر، وسماع صوت صراخهم.