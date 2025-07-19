باكستان تمدد حظر المجال الجوي للطائرات الهندية حتى 23 أغسطس

مددت هيئة المطارات الباكستانية حظر المجال الجوي للطائرات الهندية لمدة شهر آخر، ويسري حتى 23 أغسطس 2025 .

وتم الإعلان عن هذا التمديد من خلال إشعار إلى الطيارين، مما يمثل التجديد الرابع على التوالي، منذ التعليق الأولي في 23 أبريل، في أعقاب تصاعد التوترات بين الهند وباكستان، بسبب حادث باهالجام في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم السبت.

وتنطبق القيود على جميع الطائرات المسجلة في الهند، بما في ذلك طائرات مستأجرة ومدنية وعسكرية. ونتيجة لذلك، ستضطر شركات الطيران الهندية إلى إعادة توجيه رحلاتها، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الوقود وفترات سفر أطول. وتشير تقديرات خبراء الصناعة إلى أن الآثار المالية تجاوزت بالفعل 2ر8 مليار روبية بسبب إعادة توجيه الرحلات.

وكان قد تم إغلاق المجال الجوي في بادئ الأمر بعد أن علقت الهند معاهدة مياه السند. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار بين الدولتين، مازالت العلاقات الدبلوماسية متوترة وينظر إلى حظر المجال الجوي بوصفه خطوة استراتيجية من قبل إسلام آباد.

وكان هجوم إرهابي قد وقع في أبريل الماضي وأسفر عن مقتل 26 سائحا في منطقة "باهالجام" في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير.