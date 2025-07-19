اعتداءات المستوطنين تجبر عائلتين فلسطينيتين على الرحيل قسرا عن مساكنهما بالأغوار الشمالية

أجبرت عائلتان فلسطينيتان، الجمعة، على الرحيل قسرا عن مسكانهما في منطقة المالح بالأغوار الشمالية، بعد تصاعد وتيرة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي بحقهما.

وقالت مصادر محلية، إن عائلتين هدمتا مساكنهما، وارتحلتا إلى منطقة العوجا قرب أريحا، بعد ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين.

وكانت منطقة المالح، شهدت الليلة الماضية هجوما للمستعمرين، تخلله إطلاق نار في الهواء، واعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وسرقة عشرات رؤوس الماشية وقتل أكثر من 100 رأس من الماشية.

وتشهد المنطقة تصعيداً كبيرا في اعتداءات المستعمرين المسلحين بحق المواطنين وممتلكاتهم، ضمن سياسة الضغط المتواصل على المواطنين لإجبارهم على الرحيل عن أرضهم.