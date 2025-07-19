الوسيط الأمريكي في اتفاقيات أوسلو: هناك فرصة تاريخية لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين

نشر دينيس روس، المستشار الخاص السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي وأحد أبرز المهندسين لاتفاقيات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في عهد الرئيسين جورج بوش الأب وبيل كلينتون، مقالا في صحيفة بلومبرغ تحت عنوان: "لدى إسرائيل أفضل فرصة للسلام منذ 25 عاماً"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وتناول فيه فرص استئناف عملية السلام في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، خاصة بعد حرب غزة.

استعراض لتجربة كسر الجمود

استهل روس مقاله بتذكير بتجربته كمفاوض رئيسي للرئيس كلينتون خلال قمة كامب ديفيد في يوليو 2000، حيث عبّر عن التفاؤل آنذاك نتيجة التقدم الذي تحقق بعد اتفاقية أوسلو، والتي أنتجت عدة اتفاقيات جزئية مثل "اتفاق غزة-أريحا" و"بروتوكول الخليل" و"اتفاق واي".

وأشار روس إلى لقاء جمعه بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في ديسمبر 2000، حيث أعرب الأخير عن استعداده لقبول مقترحات أمريكية لحل القضايا الجوهرية مثل القدس واللاجئين والحدود.

لكن بعد فشل المفاوضات، قُدمت ما عُرف بـ"معايير كلينتون"، التي قبلها رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك، بينما رفضها عرفات، ما أدى إلى اندلاع الانتفاضة الثانية.

اتفاقيات أبراهام ونقطة التحول

يرى روس أن اتفاقيات أبراهام عام 2020، والتي تم خلالها تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب، شكلت نقطة تحول، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن حاولت تعميق التعاون مع الدول العربية، وكادت تتوصل إلى اتفاق تاريخي مع السعودية يتضمن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل اتفاق دفاعي ودعم في مجال الطاقة النووية.