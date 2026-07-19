مقتل 16 عسكريا أمريكيا منذ بداية حرب إيران

قال الجيش الأمريكي يوم السبت إن فردين إضافيين من الخدمة العسكرية قتلا في إطار الحرب مع إيران، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 16.

وتعكس هذه الوفيات الحقيقة المعقدة المتمثلة في أن القوات الأمريكية لا تحتاج إلى أن تكون على الأرض حتى تكون هناك مخاطر مميتة في صراع يشمل طائرات مسيرة وصواريخ وطائرات. وتنتشر القوات الأمريكية في أنحاء الشرق الأوسط، مما يجعل الدول الأخرى أهدافا لإيران مع تصاعد القتال بعد انهيار محادثات السلام.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب ضرورية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية. وحتى بعد ظهر يوم السبت، لم يكن قد أصدر بيانا بعد بشأن مجموعة الوفيات الأخيرة التي وقعت في الأردن، حيث قام البيت الأبيض بدلا من ذلك بإرسال البيان الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية.

الوفيات الأولى جاءت بعد وقت قصير من بدء الحرب

وبعد وقت قصير من بدء الحرب في 28 فبراير الماضي، أسفرت ضربة بطائرة مسيرة إيرانية على ميناء مدني في الكويت عن مقتل ستة جنود أمريكيين. وكان هؤلاء الجنود جزءاً من وحدة إمداد ولوجستيات مقرها ولاية أيوا وكانوا يعملون في مبنى مصمم على طراز حاويات الشحن ولا يمتلك أي دفاعات.

وتوفي جندي سابع بعد أكثر من أسبوع من إصابته خلال هجوم شنته إيران في أول مارس على قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية.

وفي وقت لاحق من شهر مارس، قُتل ستة من أفراد الخدمة عندما تحطمت طائرة تزويد بالوقود من طراز كيه سي -135 تدعم العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران في العراق. وكانت الطائرة في مجال جوي "صديق" عندما وقع حادث غير محدد يتعلق بطائرة أخرى، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية.

ويوم الاثنين الماضي، قال الجيش الأمريكي إن طيارا في البحرية لقي حتفه في تحطم مروحية في بحر العرب. ووصفت البحرية في البداية حادثة أول يوليو/تموز بأنها هبوط اضطراري وقالت إنه "لا يوجد ما يشير إلى أن حالة الطوارئ نجمت عن عمل عدائي". وتم إنقاذ ثلاثة أفراد آخرين كانوا على متن المروحية.

ويوم أمس السبت، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن اثنين من أفراد الخدمة قتلا في الأردن أثناء التصدي لهجمات صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية. وذكر الجيش أن فردا واحدا من الخدمة الأمريكية مفقود "حاليا" بعد الهجوم.

وقال الجيش في إطار الإعلان الأخير إنه حجب معلومات إضافية، بما في ذلك أسماء المتوفين، حتى مرور 24 ساعة على إخطار العائلات.

ولا تقتصر الوفيات في الحرب على الأمريكيين وحدهم.

وقالت السلطات الإيرانية إن 50 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 500 آخرين في الضربات الأمريكية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، من بينهم ثمانية قتلوا في ضربة استهدفت جسرا يوم الجمعة.

كما لقي أشخاص يعملون في السفن، بالإضافة إلى عمال أجانب وآخرين في دول الخليج وإسرائيل ولبنان، حتفهم في هذا الصراع.