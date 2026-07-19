محكمة برازيلية تحظر ميلي من زيارة بولسونارو في إقامته الجبرية

حظرت محكمة برازيلية على الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي زيارة الرئيس السابق جاير بولسونارو، الذي يمضي عقوبة الإقامة الجبرية، حيث رفض قاض الطلب، مشيرا إلى قواعد الزيارات التي تم تشديدها قبل يوم واحد فقط.

ونشرت بوابة "جي 1" الإخبارية حكم المحكمة اليوم السبت.

وكان بولسونارو، وفقا لمحامييه، يعتزم استقبال ميلي في منزله في برازيليا في 25 يوليو وتجدر الإشارة إلى أن الرجلين من بين أبرز الشخصيات اليمينية في أمريكا الجنوبية.

وكان الرئيس الأرجنتيني قد أعلن اعتزامه زيارة البرازيل في هذا الموعد، وكان يعتزم لقاء بولسونارو لإظهار الدعم لترشح نجله فلافيو للرئاسة.

وشدد القاضي ألكسندر دي مورايس شروط الإقامة الجبرية لبولسونارو أمس الجمعة، حيث حظر على الرئيس السابق استقبال زيارات ذات طابع سياسي أو انتخابي حتى نهاية الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/ تشرين الأول.