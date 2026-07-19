الرئيس المجري يمهد الطريق لتعديل دستوري ينهي ولايته

بعد أيام من التردد، مهد الرئيس المجري تاماس سوليوك ، الحليف السياسي لرئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان الذي خسر الانتخابات في أبريل، الطريق أمام تعديل دستوري سيؤدي إلى خروجه من منصبه.

وأعلن سوليوك أنه سيوقع على التعديلات الدستورية، ما يسمح بدخولها حيز التنفيذ. وبعد أن أقر البرلمان التعديل الدستوري يوم الاثنين الماضي، منح رئيس الوزراء الجديد بيتر ماجيار رئيس الدولة مهلة خمسة أيام للتوقيع، وإلا سيواجه إجراءات لعزله.

وحتى انتخاب رئيس جديد للدولة، وهو ما يُفترض أن يتم خلال 30 يوما، ستتولى رئيسة البرلمان أجنيس فورستهوفر صلاحيات الرئيس. وفي المجر، ينتخب البرلمان رئيس الدولة.

وأكد ماجيار أن سوليوك وقع على التعديلات الدستورية، وبالتالي سيصبح منصب الرئيس شاغرا اعتبارا من يوم الاثنين، مما يتيح دخول التعديلات الدستورية التي تمهد لإصلاحات سياسية واسعة حيز التنفيذ.

وكتب ماجيار على فيسبوك: "بهذه القرارات، نعيد إلى الشعب المجري شيئا حاول نظام أوربان سلبه منه لسنوات، وهو اليقين بأن السلطة محدودة، وأن الممتلكات العامة يمكن استعادتها، وأن الدولة تستطيع مرة أخرى خدمة مواطنيها، المواطنين المجريين الأحرار".

سوليوك : لا أملك خيارات

وشدد سوليوك على أن قرار البرلمان بعزله غير دستوري، لكنه قال إنه لا يرى أي وسيلة قانونية للطعن فيه. وكان خبراء قد أشاروا سابقا إلى أن المحكمة الدستورية كان بإمكانها الاعتراض على القرار من الناحية الشكلية فقط، وليس من حيث مضمونه.

وفي رسالة مصورة عبر فيسبوك، اشتكى سوليوك من أن كل رئيس للدولة في المجر أصبح الآن "رهينة للسلطة التنفيذية والسياسة"، ولم يعد يتمتع بأي "دور رقابي".