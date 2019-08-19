 الصين تدعم وترحب بالتوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري في السودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين تدعم وترحب بالتوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري في السودان

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 11:07 ص | آخر تحديث : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 11:07 ص

أعلنت الصين -اليوم الاثنين- دعمها وترحيبها بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان على وثيقة الإعلان الدستوري التي تنظم عمل مؤسسات الفترة الانتقالية في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن الصين ترحب بالتوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري، وتحترم الاختيارات المستقلة للسودان والمسار الذي يختاره بنفسه، مضيفا: "نأمل في انتقال سلس للمرحلة الانتقالية، وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في البلاد في أقرب وقت ممكن".

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