«الاستقلال» و«المستقبل» و«التقارب» أبرز القوائم المتنافسة فى «انتخابات الأطباء»

«فيس بوك» وسيلة دعاية مجانية للمرشحين.. وفيديوهات قصيرة تشرح برامجهم الانتخابية

عبدالحميد: إشراف قضائى كامل مع السماح لمنظمات المجتمع المدنى بالمتابعة لمزيد من الشفافية

مع قرب موعد انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء المقرر إجراؤها 11 أكتوبر المقبل، تكشف الحصيلة النهائية للمرشحين، عن تنافس ثلاث قوائم أساسية على مقاعد العضوية ونحو 16 مرشحا على مقعد النقيب العام منهم 4 مرشحين بقوة لنيل ذلك المنصب.

وتعد أبرز القوائم المتنافسة على منصب العضوية للنقابة العامة والفرعيات، هى قائمة «الاستقلال» التى تشكل غالبية المجلس الحالى، بجانب قائمة «المستقبل» والتى يأتى على رأسها الدكتور أسامة عبدالحى، وكيل النقابة الحالى، لتأتى قائمة «التقارب» التى أعلن عن تشكيلها نقيب أطباء الجيزة، والمرشح لمقعد النقيب العام، محمد نصر.

وترشح على مقاعد قائمة «الاستقلال»، حسين خيرى على مقعد النقيب، ورشوان شعبان، وإيهاب الطاهر، وإبراهيم الزيات، على مقاعد العضوية فوق السن، وأحمد السيد، وشنودة جميل، ومحمود عرفة، تحت السن.

وتضم قائمة «المستقبل»، كلا من الدكتور أسامة عبدالحى، لمقعد النقيب، وأحمد فوزى قاسم، وعبدالحكيم عيسى، ومحمد حفنى، لمقاعد النقابة فوق السن، وأبو بكر القاضى، وبيشوى نبيل، ومصطفى شعوب، لمقاعد النقابة العامة تحت السن.

كما تضم قائمة «التقارب» التى يترشح على رأسها محمد نصر، لمنصب نقيب الأطباء، فأبرز مرشحيها على مقاعد النقابة العامة فوق السن؛ ياسر قشطة، وعلاء الغمراوى، وهيامى زكريا، وعلى مقاعد النقابة العامة تحت السن، غادة على وعبدالعظيم رمضان.

أما أبرز المنافسين على مقعد النقيب، هم النقيب الحالى والعميد السابق لكلية طب القصر العينى، حسين خيرى، والمدعوم من قائمة الاستقلال، وأسامه عبدالحى، وكيل النقابة الحالى، ومحمد نصر، نقيب أطباء الجيزة الحالى، وجمال شعبان، عميد معهد القلب السابق.

وحرصت القوائم الثلاث على تدشين صفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» للترويج لأعضائها، من خلال فيديوهات قصيرة تشرح البرنامج الانتخابى لكل مرشح، وموقف المرشحين من القضايا الهامة التى تخص الأطباء، بالإضافة إلى صور جولات المرشحين داخل المستشفيات.

وعرفت قائمة الاستقلال، نفسها فى منشور عبر صفحة دشنها مرشحوا القائمة على «فيسبوك»، بأنها تحالف انتخابى يجمع مرشحين من عدة اتجاهات مثل أطباء بلا حقوق وأساتذة جامعات وأطباء مستقلين، ويجمع بينهم الإيمان بالدفاع عن حقوق الأطباء والمنظومة الصحية.

أما قائمة المستقبل، أكدت عبر صفحتها على «فيسبوك» أنها ترفع شعار «مستقبل أفضل للأطباء.. أدواتنا أهداف نقدر نحققها.. ضماننا فى اتحادنا».

وقال مرشح القائمة لمنصب النقيب العام، أسامة عبدالحى لـ«الشروق»: إن أحد الأهداف الرئيسية التى تسعى إليها القائمة حال فوزها فى الانتخابات، المطالبة بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية، والاهتمام بملف الدراسات العليا، وتأمين المستشفيات والأطباء، وتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والطاقم الطبى، وضرورة تحسين أحوال الأطباء المادية وإصدار الكادر الطبى.

وأكد المرشح لمنصب النقيب العام فى قائمة «التقارب» محمد نصر، أن مرشحى القائمة سيتبنون حال فوزهم العمل على توفير الأمان للأطباء أثناء العمل، وتحسين معاشهم، وزيادة دخلهم.

من جهته، أوضح، عضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة، محمد عبدالحميد، أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائى كامل؛ حيث تتواصل النقابة مع مجلس الدولة، أو النيابة الإدارية للإشراف على الانتخابات، مع السماح لمنظمات المجتمع المدنى بمتابعة الانتخابات لمزيد من الشفافية.