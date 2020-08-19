حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي المقتصر على 4 جلسات بسبب الاحتفال برأس السنة الهجرية مكاسب بلغت نحو 8.7 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 616.6 مليار جنيه، مقابل 607.9 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 1.4%.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، اليوم /الأربعاء/ - ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي ،حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 1.97 في المائة ليسجل مستوى 11160.05 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 2.59 في المائة ليبلغ مستوى 1692.88 نقطة ، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 2.09 في المائة ليبلغ مستوى 2571.86 نقطة.

وأشار إلى أن انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 7.1 مليار جنيه من خلال تداول 2.326 مليار ورقة منفذة على 183 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 12.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.523 مليار ورقة منفذة على 223 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن الأسهم استحوذت على 85.1% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 14.90% خلال أسبوع.

وأكد التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 80.9% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 13.7% والعرب على 5.4% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 44.3 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 31.6 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 71.8 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات،بينما استحوذ الأجانب على 21.4% وسجل العرب 6.9% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 11.299 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.894 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.