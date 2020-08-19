 فرانس برس: الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية ‎مالي على خلفية الانقلاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فرانس برس: الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية ‎مالي على خلفية الانقلاب

عنف في مالي - ارشيفية
عنف في مالي - ارشيفية
هدى أمين:
نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 8:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 8:33 م
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، مساء الأربعاء، بأن الاتحاد الإفريقي قرر تعليق عضوية ‎مالي على خلفية الانقلاب العسكري.

وأعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، استقالته رسميا من منصبه بعد احتجازه على يد جنود متمردين يوم الثلاثاء، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

وقال كيتا في خطاب متلفز، إنه قرر حل الحكومة والبرلمان، مضيفا «لا أريد إراقة دماء لأظل في السلطة».

وكان متحدث باسم الحكومة المالية، أكد أن الرئيس أبو بكر كيتا اعتقل من قبل جنود متمردين، وتم احتجازه في معسكر تابع للجيش قرب العاصمة باماكو.

كما تم اعتقال رئيس الوزراء بوبو سيسيه، برغم مناشدات سابقة من أجل «حوار أخوي».

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