أردوغان يدعو إلى الحوار في البحر المتوسط ويتعهد بمواصلة التنقيب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إنه يتعين على الجهات الإقليمية الفاعلة أن تساعد في تهدئة التوترات في شرق البحر المتوسط، مضيفا أن أنقرة ستواصل التنقيب عن الموارد الطبيعية في المنطقة رغم الخلاف مع اليونان.

وقال أردوغان خلال مراسم افتتاح محطة للطاقة في أنقرة إن تركيا لا تسعى إلى صراع في المنطقة، مضيفا "نتوقع أن يتخذ نظراؤنا خطوات لتهدئة التوترات- فتح الطريق للحوار".

وهناك خلاف بين اليونان وتركيا، العضوين بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها في منطقة يعتقد أنها غنية بالموارد الهيدروكربونية.

وتقول اليونان والاتحاد الأوروبي إن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا في المنطقة غير قانونية. وتؤكد أنقرة أن المنطقة تقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.