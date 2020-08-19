ميناء دمياط ينجح في نقل شحنة قمح عبر نهر النيل للمرة الثانية خلال أسبوع

أعلنت وزارة النقل، أن ميناء دمياط استقبل 6 وحدات نهرية (بارجات) قاطرة ومقطورة تابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهري في ثاني رحلة خلال أسبوع لنقل حوالي 1600 طن قمح تقريباً من صوامع دمياط إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل.يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لوزير النقل المهندس كامل الوزير بتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري في تنشيط نقل البضائع نهرياً.

ووجه الوزير رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط بمتابعة عملية شحن الوحدات النهرية أولاً بأول وتسخير كافة إمكانيات الميناء وتيسير الإجراءات لسرعة شحن القمح ومغادرة الوحدات في التوقيت المحدد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتنشيط نقل البضائع نهرياً لانخفاض تكلفته وأثره في الحفاظ على جودة الطرق البرية ودوره في خفض أسعار البضائع والسلع المنقولة، وهو الأمر الذي يعطى لميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة كأحد وسائط النقل المتعددة داخل الميناء.

يذكر أن ميناء دمياط نجح في نقل شحنات القمح بعد توقف 36 شهراً، حيث كان قد استقبل الأسبوع الماضي 6 وحدات نهرية في رحلة تم خلالها شحن حوالي 1800 طن قمح من صوامع دمياط إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل.