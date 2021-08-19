قال محمود عبد الله الحاصل على المركز الأول على مستوى العالم في حفظ القرآن الكريم، إنه لم يُكمله تعليمه بإرادته من أجل إكمال مسيرته مع القرآن الكريم، حفظًا وتلاوة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أنه انبهر بصوت القارئ محمود الشحات أنور في عزاء عمه، فقرر أن يكون مثله رغم أن الأمر كان صعبًا من وجهة نظر جميع من حوله، لكنه كان مصرًا على النجاح.

وأكّد أنه واجه الكثير من الصعوبات في حياته، دفعته ليصر أكثر على إكمال هذا الطريق، لافتًا إلى أنه لا يبحث عن الماديات لكن حبًا في القرآن الكريم.

وأوضح أنه نشر مقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، فتلقّى دعوات من محافظات أخرى، مستغربًا معرفة الناس به على هذا النحو، لكنه اعترف بفضل الله الكبير عليه.

وأشار إلى أنه شارك عام 2017 في مسابقة المغرب الدولية، وحصل على مركز متقدم في هذه المسابقة، وطُلب منه المشاركة في دروس حسينية يحرضها ملك المغرب محمد السادس، كما أحيى حفلات قرآنية في باكتسان وبنجلاديش.

وأفاد محمود بأنه شارك في مسابقة بورسعيد الدولية التي تضمنت تنافسًا بين أكثر من 50 دولة، وحصل على المركز الأول على مستوى العالم، مبديًّا تمنيه أن يكون قارئًا في الإذاعة والتلفزيون.