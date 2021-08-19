التخطيط: إعداد تقارير دورية عن موظفي الحكومة بالعاصمة الإدارية

قال أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون قواعد البيانات والتحول الرقمي، إن أدوات عمل موظفي الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة ستكون مختلفة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أنه لن يتم التعامل ورقيًّا، لكن سيكون من خلال أنظمة ذكية، إلى جانب نظام الدخول من الأساس، معقّبًا: "مفيش حاجة اسمها حد يسيب الشغل وقت ما يعوز".

وأشار إلى أن الخطوة الأولى التي تمّت مع كافة العاملين تمثّلت في تدريبهم، وإعداد تقارير دورية عنهم، وأن الموظف الذي لا يستوعب فكرة الانتقال للعاصمة يُعاد له التدريب مرة أخرى حتى يصل إلى المرحلة المطلوبة.

وأوضح أن الأنظمة في العاصمة الإدارية تتم متابعتها بشكل ذكي للغاية، سواء من خلال تداول العمل إلى جانب تقييم أداء العاملين، مشددًا على أن الانتقال للعاصمة سيكون بمثابة تغيير ثقافة جهاز إداري.

ونوه بأن هناك استعدادًا كاملًا لانتقال العاملين للعاصمة الإدارية على كافة المستويات، لافتًا إلى أن التحول الرقمي ليس غاية لكنّه وسيلة من أجل الوصول إلى جهاز إداري على أعلى مستوى، ليوزاي نظراءه على مستوى دول العالم.