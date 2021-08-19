محافظ البحيرة يتفقد المحطة الوسيطة للمخلفات بكفر الدوار بتكلفة ٢٥ مليون جنيه

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تفقد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة اليوم، المحطة الوسيطة الثابتة بكفر الدوار والمقامة على مساحة 2690 م2 وبتكلفة 25 مليون جنية ، لإستيعاب تراكمات القمامة الناتجة عن المدينة والمركز والقرى التابعة ، والتى تأتى فى إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وتتكون المحطة من 5 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر و 8 حاويات سعة 24 م3 ولودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 17 مليون جنيه ، ومجهزه بميزان بسكول ورصيف استقبال وخزانات حريق ، ومنشأ بالمحطة غرف للإدارة والأمن وغرفة للحريق مزودة بمنظومة إطفاء حريق متكاملة تحتوى على ( عدد 4 خزان حريق سعة الواحد (15) م3 بإجمالى 60 متر مكعب وتشمل عدد 3 مضخة حريق بقدرة (50) حصان وطلمبه جوكى قدرة 5 حصان بسعة تدفق 25 جالون بالإضافة إلى طلمبه ديزل قدرة 50 حصان بسعة تدفق 500 جالون/ دقيقة وطلمبه كهرباء قدرة 50 حصان بسعة تدفق 500 جالون/ دقيقة .

والمحطة عبارة عن منشأة مؤمنة بسور خرسانى بأبعاد (36×70 م) ولها بوابات للدخول والخروج بالإضافة إلى رصيف تفريغ بمساحة (1172) م2 ومتصل بمطلع ( رامب دخول) من الخرسانة ويوجد بالمحطة عدد 5 سيارة هوك لفت ولودر ومولد كهرباء بالإضافة إلى محطة غسيل السيارات وتتسع المحطة لاستقبال ما يقرب من 500 طن يوميا .

كما تم تزويد المحطة بنظام للصرف الصحى للسوائل مكون من3 مطابق و5 مصايد مطر متصلة بخران تجميع أرضى بالإضافة إلى بيارات تجميع للسوائل بنظام صرف مناسب، ويوجد بالمحطة منطقة تفتيش الشاحنات ومكان خدمات للعاملين ومناطق سير للمشاة معزولة عن مسارات المعدات والسيارات .

والمحطة بها مصدر مياه دائم لزوم غسيل ونظافة المعدات التى تعمل داخل الموقع ومكان لتخزين الحاويات، بالإضافة إلى ورشة/ مكان إصلاح للقيام بإجراءات الصيانة والفحص الدورى للمعدات المستخدمة بالموقع.

ووجه محافظ البحيرة الشكر لوزير التنمية المحلية وجهوده الداعمة لمنظومة النظافة بالمحافظة وسرعة تدريب جميع العاملين والسائقين على المنظومة والاستخدام الامثل والتشغيل بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات لتحقيق أفضل آداء للمنظومة .

مشيرا إلى وجود محطة تجميع وسيطة مماثلة بمركز دمنهور وتنفيذ مدفن صحى بمركز بدر بتكلفة اجمالية 117 مليون جنية ، وأنه جارى التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء محطات مماثلة بجميع المراكز والمدن ضمن الجهود الكبيرة التى تتم لدعم منظومة النظافة

رافق المحافظ خلال تفقد المحطة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد واللواء احمد مرزوق رئيس مدينة كفر الدوار وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عن كفر الدوار وممثلى الشركة المنفذة والقيادات التنفيذية .