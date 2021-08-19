وزير دفاع كندا: طائرتان عسكريتان تتجهان إلى كابول لإجلاء المدنيين

قال وزير الدفاع الكندي، هارجيت ساجان، اليوم الخميس، إن طائرتين عسكريتين كنديتين من المقرر أن تستأنف "تحليقهما بانتظام" إلى كابول كجزء من الجهود الدولية لإجلاء المدنيين والمواطنين الفارين من سيطرة طالبان.



ويأتي هذا التطور بعد أن توصلت كندا والولايات المتحدة إلى اتفاق للسماح للطائرات الكندية بالبدء في الطيران من وإلى كابول. لكن لا توجد تفاصيل حتى الآن حول موعد بدء الرحلات الجوية في كابول أو العودة إلى كندا.



وغرد ساجان قائلا: "رحلات القوات المسلحة الكندية من وإلى مطار حامد كرزاي الدولي ستستأنف قريبا".



وقالت جيسيكا لاميراندي ، المتحدثة باسم وزارة الدفاع، إن الرحلات الجوية ستستمر "طالما أن الوضع الأمني على الأرض يسمح بذلك، وستركز على إجلاء المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين والمواطنين الأفغان الذين تربطهم علاقة دائمة ببعثة كندا في أفغانستان."