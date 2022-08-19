كوريا الجنوبية: قانون خفض التضخم الأمريكي ينتهك اتفاقية التجارة الحرة والقواعد العالمية 

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، اليوم الجمعة، إن قانون "خفض التضخم" الأمريكي قد يمثل انتهاكا لاتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وقواعد منظمة التجارة العالمية.

وأضاف بارك- في الاجتماع العام للجنة الدبلوماسية والوحدة البرلمانية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب": "إن هذا القانون قد يمثل انتهاكا لاتفاقية التجارة الحرة لأنها تتضمن مبدأ معاملة مواطني الدول الأخرى على قدم المساواة ودون تمييز، كما تتضمن قواعد منظمة التجارة العالمية مبدأ أن المزايا الممنوحة لإحدى الدول الأعضاء يجب أن يتم منحها أيضا إلى الدول الأعضاء الأخرى".

وأشار إلى أن المخاوف من تعديل خطة دعم الإعانات للسيارات الكهربائية منتشرة في الواقع، مؤكدا أنه سيسعى إلى نقل هذه المخاوف من شركات تصنيع السيارات الكورية إلى الولايات المتحدة عبر عدة قنوات.

وتابع: "من المتوقع أن نجري مشاورات بشأن سبل الاستجابة مع الدول الأخرى التي تصدر السيارات الكهربائية إلى الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه سيبذل جهوده لمنع وقوع التمييز على الشركات الكورية التي دخلت الولايات المتحدة من خلال التواصل مع الوزارات والشركات ذات الصلة.

ويأتي الاجتماع الذي عُقد في الجمعية الوطنية الكورية، اليوم؛ لبحث استبعاد الولايات المتحدة السيارات المصنعة في كوريا من دعم إعانات السيارات الكهربائية وفق قانون "خفض التضخم" الذي مررته واشنطن مؤخرا.