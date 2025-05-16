الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ينفي انسحاب أي دولة من المشاركة في قمة بغداد

نفى السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، انسحاب أي دولة عربية من القمة العربية، و ذلك على هامش ما تم تداوله مؤخرا من أخبار تفيد بانسحاب الإمارات من القمة العربية،مؤكدا أن الإمارات ممثلة في القمة على مستوى عالي.

وأوضح السفير حسام زكي في تصريحات صحفية أن المسألة فيما يخص آخر التطورات في العلاقات السوادنية الإماراتية، هي مسألة صعبة وشائكة تحتاج إلى حكمة وتدخل بعض الساسة والقادة العرب.

وأوضح أن مشاركة الدول العربية في القمم العربية أمر سيادي، وما يعنينا في الجامعة العربية هو مخرجات القمة.

وأعرب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن جميع الدول مُمثلة في القمة العربية الـ34 في بغداد.

وأشار إلى أن الورقة المصرية بشأن غزة التي طرحت ضمن مشروع جدول الأعمال حظيت بدعم عربي وأصبحت خطة عربية، ما نحتاجه فقط أن تنتقل من وضع الحرب إلى وضع ما بعد الحرب للبدء في تتفيذها.

وتابع أن الخطة العربية تحتاج إلى مرحلة من الهدوء لم نصل إليها بعد، فهي عندما طرحت كان وقف إطلاق النار مازال ساريا،إلا أن خرق إسرائيل له وعودة الحرب جعلت لا مجال للحديث عن الخطة، التي تحتاج إلى استقرار، بمعنى انهاء الحرب.