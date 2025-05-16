سيد عبدالحفيظ: قرار لجنة التظلمات صحيح والأهلي لم يطالب بشيء غير قانوني

رفض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، الانتقادات والهجوم من جانب الجماهير ضد مجلس إدارة النادي الأهلي وذلك، في أعقاب قرار لجنة الانضباط الأخير.

وكانت لجنة التظلمات باتحاد الكرة قد أعلنت قرارها بشأن أزمة القمة بعد انسحاب الأهلي أمام الزمالك في مباراة الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري، والتي قررت خلالها عدم خصم نقاط إضافية من الأهلي مع الاكتفاء بخسارته المباراة ضد الزمالك بنتيجة 3-0

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية: "بمنتهى الهدوء ناس كتير بتتكلم لكن الموضوع باين جدًا، المشكلة في اللي كتب وصاغ ومضى مش اللي طالب بتنفيذ الطلب اللي هو الأهلي".

وأضاف: "أنا مستغرب إن الناس بتلوم الأهلي اللي هو بيطالب بتنفيذ اللائحة أصلًا بناء على اللائحة، قرار الأمس قرار صح. أنت بتعاقبني إن أنا بطالب باللائحة".

واختتم تصريحاته قائلا: ""الأهلي طالب بتنفيذ بند، أنت لو عايز تنتقد أنتقد الرابطة، الاتحاد، انتقد نفسك إنك وافقت، أنا مش بتكلم على الزمالك بتكلم على كله، المتضرر يتكلم، لكن ميجبش سيرة الأهلي لأنه طالب بتنفيذ اللائحة".