مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 بينهم أطفال في انقلاب سيارة عمال بطريق الفرافرة - ديروط

شهد طريق الفرافرة - ديروط بمحافظة الوادي الجديد، حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين من العمال الزراعيين، بينهم عدد من الأطفال، إثر انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم للعمل في إحدى المزارع.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى الموقع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، بينما أودعت جثامين الضحايا بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: أبوبكر إبراهيم محمد (37 عامًا)، دعاء إبراهيم أحمد (27 عامًا)، ومحمد عبده السيد أحمد (10 أعوام).

أما المصابون فهم: محمود أبوزيد عبدالدايم (15 عامًا)، ندى عادل محمد (12 عامًا)، ثرية خضر علي (19 عامًا)، صفاء علي البربري (13 عامًا)، إحسان عبدالفتاح محمد (44 عامًا)، أحمد فاضل عبدالله (28 عامًا)، محمود علاء فرغل (12 عامًا)، وفاء علاء فرغل (10 أعوام)، عبدالرحمن أشرف عبدالحفيظ (10 أعوام)، علي أبوزيد عبدالدايم (13 عامًا)، وليد فيزي محمد (28 عامًا)، مصطفى محمود فاضل (23 عامًا)، شحاتة خضر فاضل (23 عامًا)، محمد كمال محمد (17 عامًا)، بسمة عبده سيد (5 أعوام)، ولاء خضر علي (7 أعوام)، خضر علي محمد (65 عامًا)، عبده أحمد صبري (12 عامًا)، ميرفت رشا أحمد (27 عامًا)، ومصطفى علاء فرغلي (12 عامًا).

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.