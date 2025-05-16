أبو الغيط يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الأزمة السودانية والأوضاع في طرابلس

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك بمقر إقامته بالعاصمة العراقية بغداد التي تحتضن أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين غدًا السبت.

وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات وتنسيق مسارات التحرك بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى وجود أطر تجمع المنظمتين، لا سيما في التعامل مع مناطق الأزمات التي تقع في نطاقهما الجغرافي.

وأوضح رشدي أن اللقاء تناول الأزمة السودانية وسبل تنسيق الجهود بشأنها، باعتبار السودان دولة عربية وإفريقية مهمة، وبالنظر إلى التداعيات السلبية الخطيرة لاستمرار الحرب في السودان على جواره العربي والإفريقي على حد سواء.

ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية تأكيده، خلال اللقاء، أهمية توحيد الرؤى بين المنظمتين بشأن تشخيص الأزمة السودانية وسبل علاجها، كما استمع باهتمام لما طرحه رئيس مفوضية الاتحاد في هذا الخصوص.

وأضاف رشدي أن اللقاء تناول كذلك الأزمة الليبية في ضوء تدهور الأوضاع الأمنية في الأيام الأخيرة في العاصمة طرابلس، كما عرج اللقاء على الأوضاع في الصومال، واستمع أبو الغيط لعرض قدمه يوسف حول مخاطر تناقص تمويل بعثة القوات التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، والتبعات السلبية لذلك على الأوضاع الأمنية الهشة في البلاد.

وأكد رشدي أن الطرفين اتفقا على مواصلة التعاون المؤسسي الوثيق بين المنظمتين في المرحلة المقبلة.