عراقجي بشأن عدم حضور إيران قمة شرم الشيخ: لن نتعامل مع من هاجموا شعبنا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيما يتعلق بغياب بلاده عن قمة السلام التي تعقد في مدينة شرم الشيخ: "لا يمكننا التعامل مع الذين هاجموا الشعب الإيراني ومازالوا يهددوننا ويفرضون العقوبات علينا"، بحسب ما أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وكتب عراقجي في مدونة على منصة "إكس"، فجر اليوم الاثنين: "تعرب إيران عن امتنانها لدعوة الرئيس (المصري عبدالفتاح) السيسي لإيران لحضور قمة شرم الشيخ. ورغم الرغبة في الحوار الدبلوماسي، لا أستطيع أنا ولا الرئيس (الإيراني مسعود) بزشكيان، التعامل مع الذين هاجموا الشعب الإيراني ومازالوا يواصلون تهديدنا وفرض العقوبات علينا".

وأضاف: "مع ذلك، تُرحّب إيران بأي مبادرة تُنهي الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة وتُؤدي إلى إخراج قوات الاحتلال".

وأكد عراقجي أن "للفلسطينيين كل الحق في نيل حقهم الأساسي في تقرير المصير، وعلى جميع الدول، أكثر من أي وقت مضى، واجب مساعدتهم على دعم هذا المطلب القانوني والمشروع".

وأضاف وزير الخارجية: "لطالما كانت إيران، وستظل، قوة أساسية للسلام في المنطقة. وعلى عكس كيان الإبادة الجماعية الإسرائيلي، لا تسعى إيران إلى حروب لا نهاية لها، وخاصة على حساب الحلفاء، بل تسعى إلى السلام الدائم والازدهار والتعاون".