تقرير: حملة لولا دا سيلفا تدرس إعفاء ماليا يصل إلى 100 مليار ريال في 2023



يعتزم اقتصاديون مقربون من المرشح الرئاسي البرازيلي الأوفر حظا لويس إيناسيو لولا دا سيلفا طلب إعفاء مالي يتراوح بين 80 و100 مليار ريال برازيلي للحفاظ على برنامج "آوسيليو برازيل" الاجتماعي الذي يقدم 600 ريال شهريا للفئات المحتاجة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



ويخضع الإجراء للمناقشة بين اقتصاديين وساسة يشاركون في خطة الرئيس السابق الاقتصادية، حسبما ذكرت صحيفة "أو جلوبو".



وذكرت صحيفة "أو جلوبو" أن الإعفاء سيتطلب مراعاة القواعد المالية الحالية.



وتخطط الحملة لطلب الإعفاء المالي بينما تناقش قاعدة جديدة لتغيير الحد الأقصى للإنفاق.