 سؤال برلماني بشأن عدد الفنادق ومراكز الغوص الحاصلة على العلامة الخضراء بشرم الشيخ - بوابة الشروق
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سؤال برلماني بشأن عدد الفنادق ومراكز الغوص الحاصلة على العلامة الخضراء بشرم الشيخ

كتب علي كمال
نشر في: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 1:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 1:12 ص

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني لوزراء البيئة و السياحة والكهرباء، بشأن الفنادق التي حصلت بالفعل علي العلامة الخضراء وعددها.

وأوضحت سعيد، خلال سؤالها، أنه تماشيًا مع قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، وفي ضوء الاستراتيجية المصرية لتغير المناخ 2050، و مع قرب استقبال مصر ل cop27 و طبقًا للبيان التي أدلت به وزيرة البيئة، أمام مجلس النواب وعن الاستراتيجية لتحويل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء و من ضمن هذه الإستراتيجية حصول بعد الفنادق علي العلامه الخضراء.

وتساءلت النائبة قائلا:"ما هي الحزم التحفيزية التي قدمتها وزارة السياحة لهذه الفنادق ؟، هل معني حصول الفندق على العلامة الخضراء أي تتحول في الحصول علي الكهرباء إلي الألواح الشمسية ؟".

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