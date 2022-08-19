تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن المنوفية من ضبط متهم قتل زوجته قبل هروبه خارج البلاد.

البداية بتلقي مركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، بلاغا بحدوث تصادم على إحدى الطرق بدائرة المركز.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة (شخص - مقيم بدائرة المركز) وبرفقته (زوجته – كريمته) إصطدم بعامود إنارة على جانب الطريق، ونتج عن ذلك (وفاة زوجته إثر إصابتها بجروح وكسور متفرقة بالجسم).

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبالإشتراك مع مباحث المنوفية، أسفرت جهوده عن وجود شبهة جنائية فى الحادث، وأن الزوج وراء ارتكاب الواقعة.

وبتقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال اعتزامه السفر خارج البلاد، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بالتعدي على زوجته بالضرب بمسكنهما الكائن بدائرة المركز محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها إثر حدوث مشادة كلامية بينهما.

وأضاف أنه اختمرت فى ذهنه فكرة افتعال واقعة حادث السيارة، ووضع المجنى عليها داخل السيارة واصطحب كريمته بها، واصطدم عمداً بأحد أعمدة الإنارة مُحدثاً تلفيات بالسيارة، ثم أخرج الجثة من السيارة وأسجاها أرضاً مُدعياً حدوث إصابتها ووفاتها بسبب الحادث وعقب وصول الإسعاف ونقلهم لإحدى المستشفيات لاذ بالهرب محاولاً السفر خارج البلاد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.