أردوغان: نحتاج وفاقاً سريعاً مع مصر

الحوار مع سوريا ليس مستبعدا ولا نهدف للفوز على نظام الأسد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده تحتاج للوصول إلى وفاق مع مصر في أسرع وقت ممكن، مشيرا أيضا إلى أن الحوار مع سوريا ليس مستبعدا.



وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين أثناء عودته من أوكرانيا: "الشعب المصري شعب شقيق ولا يمكن أن نكون في حالة خصام معه، لذا علينا ضمان الوفاق معه بأسرع وقت ممكن"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.



وبشأن العلاقات مع سوريا، قال أردوغان الذي يهدد بشن هجوم جديد في شمال سوريا ضد فصائل كردية منذ مايو الماضي: "ليس لدينا أطماع في الأراضي السورية لأن الشعب السوري شقيق لنا، ويجب أن يكون النظام في دمشق على علم بذلك".



وأضاف أردوغان أنه "لا يمكنه مطلقا استبعاد الحوار والدبلوماسية مع سوريا" وتابع: "الدبلوماسية بين الدول لا يمكن قطعها بالكامل".



وأشار إلى أن هناك "حاجة لاتخاذ مزيد من الخطوات مع سوريا"، ومضى قائلا: "هدفنا ليس الفوز على نظام الرئيس السوري بشار الأسد بل مكافحة الإرهاب في شمال سوريا وشرق الفرات"، على حد قوله.



وكانت صحيفة "تركيا" المقربة من الحكومة التركية، قد ذكرت قبل نحو أسبوع نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن أردوغان والأسد قد يجريان محادثة هاتفية بناء على اقتراح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما رفض الكرملين التعليق على تلك الأنباء.



ولفتت الصحيفة التركية إلى أن دولة خليجية وأخرى إفريقية مسلمة، تعملان على الوساطة بين أنقرة ودمشق.