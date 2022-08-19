بوتين: العلاقات بين روسيا وكازاخستان تتطور بشكل إيجابي في جميع المجالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه اليوم الجمعة، مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل إيجابي في جميع المجالات.

وأشار بوتين، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إلى أن البلدين سيحتفلان في أكتوبر المقبل بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف أن "العمل بين البلدين يمضي قدمًا على نحو إيجابي وبفعالية كبيرة في جميع المجالات واجتماعنا يعطي دفعة إضافية لتطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة على الثقة".

وكانت الرئاسة الروسية الكرملين أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن بوتين سيلتقي بنظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف اليوم في مدينة سوتشي الروسية.

وأضاف الكرملين أن المحادثات بين الجانبين ستتركز على بحث قضايا تطوير العلاقات الروسية الكازاخستانية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين.

كما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس كازاخستان أنه ستتم خلال المحادثات مناقشة القضايا الملحة للشراكة الاستراتيجية الثنائية، والتي تشمل زيادة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين موسكو ونورسلطان.