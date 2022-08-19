تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب وهو يغني أغنية «بكرة يا حبيبي» للمطربة وردة، وهي من كلمات عبد الرحيم منصور، ومن الحان وتوزيع كمال الطويل.

ونال المقطع إشادات واسعة من رواد التواصل الاجتماعي، كما أعاد المطرب رامي جمال عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر نشر مقطع الأغنية بصوت الشاب الذي يدعى أحمد سالم.

وكتب: «حد يوصلني ضروري للراجل الجميل الجدع أبو صوت مسمعتوش من زمان ضروري ضروري».

وظهر الشاب أثناء عمله بـ«النقاشة» وهو يردد فيه جزء صغير من أغنية «بكرة حبيبي» للمطربة وردة، قائلا: «بكره يا حبيبي يحلو السهر.. بكره يا حبيبي يحلو القمر.. وبكره يا حبيبي أنا وأنت يا حبيبي.. حنعيش يا حبيبي حبايب حبايب.. الحب فينا دايب.. دايب يا حبيبي بكره يا حبيبي.. يا قمرنا .. يا قمرنا.. يا قمرنا».