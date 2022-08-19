القرم: الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة أوكرانية بمدينة سيفاستوبول

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أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تفعلت وأسقطت طائرة مسيرة أوكرانية.

وقال رازفوجايف، وفقا لقناة "رسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي تفعلت في منطقة ستريلكي، ووفقا للبيانات الأولية فقد تم إسقاط طائرة بدون طيار.

وطلب حاكم سيفاستوبول من سكان المدينة التزام الهدوء ودعم الجيش الذي يقوم بعمل رائع.

وأضاف أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت بالقرب من مطار بيلبيك في شمال غرب سيفاستوبول طائرة مسيرة.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف نظام كييف والغرب يتحملان المسؤولية الكاملة عن تعطيل الاستعدادات للعملية الدراسية في أوكرانيا.

وأشار ميزينتسيف إلى أنه لا توجد أي خطط لبدء الدراسة والتعليم بدوام كامل في أي منطقة أوكرانية.

وأكد أن "نظام كييف والغرب يتحملون المسؤولية الكاملة عن جريمة أخرى ضد سكان أوكرانيا. حيث أنهم من خلال حرمان الأطفال من المعرفة، فإنهم يحرمونهم من مستقبلهم".