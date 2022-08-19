مصرع فكهاني وزوجته سقطا في حفرة للتنقيب عن الآثار داخل منزلهما بالجيزة

لقى فكهاني وزوجته مصرعهما، عقب سقوطهما في حفرة اعدها للتنقيب عن الآثار داخل مسكنهما بدائرة مركز شرطة الصف، جنوب محافظة الجيزة، ونقلت الجثث إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عامل يفيد بعثوره على والديه مفارقين الحياة داخل حفرة بمنزلهما بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين العثور على حفرتين داخل المسكن أحدثها فكهاني يبلغ من العمر 55 عام، وزوجته ربة منزل تبلغ من العمر 40 عام، للتنقيب عن الآثار منذ فترة، وسقطا في إحداهما بجوار السرير بغرفة النوم، مما أسفر عن مصرعهما، وتمكنت الأهالي من استخراجهم، وتم نقلهم إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.