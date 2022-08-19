استطلاع: السويسريون ربما يصوتون لصالح مشروع لإصلاح نظام التأمين الاجتماعي

من المحتمل أن يوافق الناخبون السويسريون على مشروع لإصلاح نظام التأمين الاجتماعي الوطني في البلاد، لكنهم منقسمون بالتساوي، حول ما إذا كانوا سيدعمون مبادرة لتغيير قواعد الضريبة المدفوعة مقدما أم لا، حسب استطلاع جديد للرأي.

وأشار الاستطلاع، الذي جرى لصالح هيئة الإذاعة السويسرية "إس.آر.جي" إلى أن 65% من المشاركين كانوا متأكدين أو من المرجح أن يصوتوا في 25 سبتمبر المقبل، لصالح الإصلاحين المقترحين لخطة الرعاية الاجتماعية في البلاد. وكان أقل من 30% يعارضون الخطط بشكل مؤكد أو محتمل، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وحظيت مبادرة منفصلة لزيادة ضريبة القيمة المضافة السويسرية لزيادة التمويل لبرنامج تحرير الفيديو "إيه.في.إس"، بدعم حوالي 64% من هؤلاء المشاركين في الاستطلاع، مع 33% بالتأكيد أو من المحتمل معارضتهم.

وعلى العكس، قال 49% من الناخبين إنهم متأكدون أو من المحتمل أن يؤيدوا خطة الضريبة المدفوعة مقدما، ولم يقرر 16% موقفهم و35% من هؤلاء المشاركين قالوا إنهم سيعارضون ذلك بالتأكيد أو على الأرجح.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع إصدار الديون من قبل الشركات السويسرية من خلال إعفاء السندات المحلية من الضرائب.