رئيس الرعاية الصحية ومحافظ بورسعيد يتفقدان أعمال إنشاءات مجمع الشفاء الطبي

تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال الإنشاءات والتطويرات الجارية بمستشفى التضامن التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، والجاري ربطها بشكل متطور مع مستشفى المبرة ببورسعيد، ليصبحا أكبر مجمعًا طبيًا (مجمع الشفاء الطبي) ببورسعيد.

وتابعا خلال الجولة، مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاءات والتطويرات الجارية من أعمال البنية التحتية والتوسعات والتجهيزات لإقامة أكبر مجمع طبي بالمحافظة، ضمن خطة الهيئة للعمل بنظام المجمعات الطبية الشمولية لتوفير أكبر قدر من خدمات الرعاية الصحية للمواطنين داخل مكان واحد دون الحاجة للانتقال إلى أكثر من مكان للحصول على الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن مجمع الشفاء الطبي سيصبح أكبر صرح طبي بالمحافظة، لافتًا إلى أنه سيوفر مزيد من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وستبلغ التكلفة الإنشائية ما يقرب من نصف مليار جنيه مصري.

وأضاف أن مجمع الشفاء الطبي سيضم أكثر من 300 سرير داخلي، بالإضافة إلى أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والغسيل الكلوي، وغرف مجهزة على أعلى مستوى للعمليات والرعايات المركزة، ووحدات متكاملة لعلاج الأورام، والمناظير الجراحية، ومختلف أقسام الأشعة والمعامل وبنك الدم والصيدلية، إلى جانب تخصيص عدد من الأجنحة الفندقية لتوفير بيئة صحية وهادئة للمرضى، وذلك بما يضمن توفير أفضل خدمات ورعاية طبية متميزة وتحقيق أعلى نسب من رضاء المواطنين.

وأثنى الدكتور أحمد السبكي، على اهتمام الشركات والجهات المنفذة لمجمع الشفاء الطبي بالمشروعات القومية للدولة، والمشاركة البناءة لجودة تنفيذ المشروعات طبقًا للمواصفات والمعايير العالمية، والالتزام بمعايير أكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحي الشامل ومعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتطويرات الجارية وفقًا للمواعيد والجداول الزمنية المحددة لها.

ومن جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد أصبحت تشهد مستوى طبي متميز خاصة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي وفر جميع احتياجات المرضى العلاجية والصحية، موجهًا الشكر للدكتور أحمد السبكي على متابعته المستمرة لمستجدات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

تأتي هذه الزيارة، ختامًا للجولات التفقدية التي قام بها الدكتور أحمد السبكي، اليوم، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، وفي إطار الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة للمستجدات والتطورات أولًا بأول لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى على أعلى مستوى مطابق للمعايير العالمية، وفي ضوء تنفيذ التكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني للمشروع في أقل من 10 سنوات، لامتداد التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.